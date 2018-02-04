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| | СМИ: Анджелина Джоли снова близка к нервному срыву

СМИ: Анджелина Джоли снова близка к нервному срыву

Сегодня, 11:46
Голливудская красавица и мать шестерых детей Анджелина Джоли снова близка к нервному срыву и госпитализации. Об этом передают журналисты портала «Vista News».

СМИ: Анджелина Джоли снова близка к нервному срыву

 

Стало известно, что после развода с Брэдом Питтом, Анджелина Джоли с новыми силами окунулась в профессию. Недавно СМИ сообщали, что актриса в 2018 году снимется сразу в трех фильмах, а также выступит в качестве режиссера своей новой биографической картины о этологе Джейн Гудолл. «Анджелина чувствует, что она должна быть всем для всех: заботливой матерью, правозащитником, представителем ООН, гламурной актрисой, режиссером и продюсером», - рассказали друзья знаменитости.

Пару лет назад актриса страдала гипертонией и параличом Белла - временным параличом лица. Но теперь, источники говорят, что Анджелина Джоли из-за работы продолжает мало есть и достаточно заботится о своем здоровье.
Светлана Славянская
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