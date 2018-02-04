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| | Катя Гордон назвала лучший фильм последних лет

Катя Гордон назвала лучший фильм последних лет

Сегодня, 11:34
Российская журналистка и общественный деятель Катя Гордон на своей странице в Instagram назвала лучшим фильмом за последние три года драму «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». В России картину показали первого февраля этого года.

Катя Гордон назвала лучший фильм последних лет

 

По мнению Кати Гордон, актеры сыграли в этой ленте просто безупречно, герои фильма произносят емкие высказывания. Подобные картины нужны в то время, когда власти теряют контроль над сознанием людей, и граждане задумываются о происходящем. Сейчас начинается эпоха творчества и общения на новом уровне. По словам Кати Гордон, люди должны бороться за человеческое. Оружием в этой войне выступают поэзия, кинематограф и музыка.

Пользователи согласились с заявлением журналистки о том, что данная картина просто великолепная. Лента заставляет задуматься, после ее просмотра остается послевкусие. Один из подписчиков назвал эту драму впечатляющей, а актерский состав замечательным. В фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» рассказывается о том, как женщина противостоит полицейским, не желающим расследовать изнасилование и убийство ее дочери.
Домбровский Сергей
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