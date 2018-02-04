Парень из Казахстана поучаствовал в конкурсе красоты

Молодой человек из города Алма-Аты дошел до финала на конкурсе красоты, не меняя свой пол. Им оказался 22-летний Илай Дягилев, работающий моделью в Казахстане.

На одном из казахстанских сайтов шёл онлайн конкурс, где парень принял участие. Заявок на звание «Мисс Казахстан» насчитывалось около 4 тысяч, но, подписав себя 24-летней Ариной Алиевой из города Шымкента, Илай попал в финал, пройдя все этапы конкурса. Организаторы зрительских симпатий дисквалифицировали Арину Алиеву после разоблачения. На её место вернули одну из участниц полуфинала.На такой шаг молодого человека толкнул спор. Илай всегда выступал за естественную красоту, а его приятели придерживались другого мнения.В оправдание всему случившемуся парень сказал, что он польщен мнением своей страны. Его не стали поливать грязью, а наоборот похвалили за то, что он открыл глаза на такие элементарные вещи. Илай Дягилев не призывает переодеваться и обманывать общество, а просто хочет, чтобы в мире существовала индивидуальность каждого человека.