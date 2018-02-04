«Теперь меня не обижать!»: Анфиса Чехова пообещала избить хейтеров

Анфиса Чехова на своей страничке в Instagram рассказала, как впервые посетила ринг и вживую увидела работу боксеров-женщин. Знаменитость призналась, что сильные спортсменки снаружи, оказались очень приятными и женственными девушками в реальной жизни. Чехова настолько подружилась с чемпионками женского бокса, что они пообещали наказать всех обидчиков Анфисы.
«Так что теперь меня не обижать, за мной сила чемпионок мира», - подписала фотографию в Instagram Чехова. Снимок актрисы и женской сборной по спорту оценили более 15 тысяч фолловеров.