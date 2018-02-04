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| | «Теперь меня не обижать!»: Анфиса Чехова пообещала избить хейтеров

«Теперь меня не обижать!»: Анфиса Чехова пообещала избить хейтеров

Сегодня, 10:50
Нередко Анфиса Чехова в социальных сетях подвергается жестким нападкам со стороны своих хейтеров, которые критикуют не только внешность знаменитости, но и её недавний развод с мужем. Теперь ведущая призналась, что за неё есть кому постоять.

«Теперь меня не обижать!»: Анфиса Чехова пообещала избить хейтеров

 

Анфиса Чехова на своей страничке в Instagram рассказала, как впервые посетила ринг и вживую увидела работу боксеров-женщин. Знаменитость призналась, что сильные спортсменки снаружи, оказались очень приятными и женственными девушками в реальной жизни. Чехова настолько подружилась с чемпионками женского бокса, что они пообещали наказать всех обидчиков Анфисы.

«Так что теперь меня не обижать, за мной сила чемпионок мира», - подписала фотографию в Instagram Чехова. Снимок актрисы и женской сборной по спорту оценили более 15 тысяч фолловеров.
Светлана Славянская
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