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| | Поклонники были шокированы пошлым поведением Бузовой на концерте в Германии

Поклонники были шокированы пошлым поведением Бузовой на концерте в Германии

Сегодня, 10:48

Поклонники были шокированы пошлым поведением Бузовой на концерте в Германии. Выступая в одном из клубов Кёльна, знаменитость начала двигаться по направлению к одному из немногих присутствующих там мужчин и вертеть перед ним попой в очень откровенном танце, как сообщает издание «Версия.Инфо».

Поклонники были шокированы пошлым поведением Бузовой на концерте в Германии

 

Знаменитость отметила в Instagram, что концерт прошёл достаточно успешно. Ольгу Бузову приятно удивило, что в Германии также очень интересуются её творчеством и даже могут подпевать некоторые композиции. Однако российских фанаток шокировало то, что певица решила не только покорить немцев своим вокалом, но и практически прямо соблазняла одного из них, который, между тем, был не один, а с девушкой.

 

Поклонники были шокированы пошлым поведением Бузовой на концерте в Германии

 

При танце юбка оказалась задрана, потому некоторые поклонники заявили, что это вышел чуть ли не стриптиз. Некоторые из них попеняли Ольге Бузовой, что она так себя вела перед явно занятым мужчиной, которому возлюбленная потом устроит скандал. Хотя номер имел своеобразную грациозность. Стоит отметить, что это не первый раз, когда артистка поражает пошлым поведением. Ранее поклонников шокировали её движения на концерте в Москве.

 


Ирина Летинская
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