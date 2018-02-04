"Плохая Кристи": Кристина Орбакайте предстала в образе гангстера

Кристина Орбакайте на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала необычный снимок. На нём певица предстала в образе гангстера, что удивило фанатов.

Вещий Олег

Поклонники акцентировали внимание на том, что хотели бы видеть Орбакайте в таком образе в одном из новых фильмов. Сама же дочь Аллы Пугачёвой пока не анонсировала выход киноленты со своим участием. «Дерзкая, жгучая, вам идёт образ «плохой Кристи», придерживайтесь его», - написала одна из подписчиц. Многие подписчики назвали такой наряд красивым, хоть он и необычный для Орбакайте.Некоторые обратили внимание и на огромную туфлю, которую певица обнаружила в одном из салонов красоты. Всего за несколько минут после публикации снимок Орбакайте оценили более 20 тысяч человек.