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| | "Плохая Кристи": Кристина Орбакайте предстала в образе гангстера

"Плохая Кристи": Кристина Орбакайте предстала в образе гангстера

Сегодня, 09:31
Кристина Орбакайте на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала необычный снимок. На нём певица предстала в образе гангстера, что удивило фанатов.

"Плохая Кристи": Кристина Орбакайте предстала в образе гангстера

 

Поклонники акцентировали внимание на том, что хотели бы видеть Орбакайте в таком образе в одном из новых фильмов. Сама же дочь Аллы Пугачёвой пока не анонсировала выход киноленты со своим участием. «Дерзкая, жгучая, вам идёт образ «плохой Кристи», придерживайтесь его», - написала одна из подписчиц. Многие подписчики назвали такой наряд красивым, хоть он и необычный для Орбакайте.

Некоторые обратили внимание и на огромную туфлю, которую певица обнаружила в одном из салонов красоты. Всего за несколько минут после публикации снимок Орбакайте оценили более 20 тысяч человек.
Вещий Олег
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