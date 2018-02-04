«Зря накачала губы»: Оксану Самойлову раскритиковали за слишком большие губы

Супругу российского рэпера Джигана Оксану Самойлову поклонники обвинили в чрезмерном увлечении уколами «красоты». Пользователи Сети посчитали, что девушка сделала себе слишком большие губы, которые выглядят смешно.

Светлана Славянская

Мама троих детей и инструктор по похудению Оксана Самойлова на днях разместила снимок в личном микроблоге, где рассказала, как весело провела время со своими дочерьми. «Мы сегодня провели такой классный день. Если не считать разбора чемоданов. Снега навалило, как в моем северном детстве. Санки, горки, снежки и горячий шоколад в сугробе», - поделилась с подписчиками девушка.Однако не все порадовались за счастливые выходные Самойловой. Многие на снимке заметили, что девушка в очередной раз увеличила себе губы. В комментариях поклонники просили Оксану больше не злоупотреблять инъекциями ботокса и не портить отличную внешность.