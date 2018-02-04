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| | Тимур Батрутдинов нашёл замену Ольге Бузовой

Тимур Батрутдинов нашёл замену Ольге Бузовой

Сегодня, 08:20
Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов на своей странице в Instagram опубликовал видеоролик о «случайной встрече» с Ольгой Бузовой. Но вместо неё речь пошла о Гарике Харламове.

Тимур Батрутдинов нашёл замену Ольге Бузовой

 

«Представляете, еду с корпоратива и, знаете, кого я совершенно случайно встретил в машине», - после этих слов Батрутдинова многие поклонники ожидали увидеть в салоне авто Бузову, но вместо неё оказался Гарик Харламов. После этого подписчики отметили, что у Батрутдинова отличное чувство юмора, и он может посмеяться с любой ситуации.

Недавно в СМИ стали массово обсуждать возможный роман Бузовой и Батрутдинова, заметив пару, отдыхающую вместе в ресторане. Певица даже трогательно опускала свою голову на плечо комика из Comedy Club, а юмористы при этом уже успели создать идеальный образ партнёра для Бузовой, что с юмором оценил, как Батрутдинов, так и сама певица.
Вещий Олег
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