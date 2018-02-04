Тимур Батрутдинов нашёл замену Ольге Бузовой

«Представляете, еду с корпоратива и, знаете, кого я совершенно случайно встретил в машине», - после этих слов Батрутдинова многие поклонники ожидали увидеть в салоне авто Бузову, но вместо неё оказался Гарик Харламов. После этого подписчики отметили, что у Батрутдинова отличное чувство юмора, и он может посмеяться с любой ситуации.
Недавно в СМИ стали массово обсуждать возможный роман Бузовой и Батрутдинова, заметив пару, отдыхающую вместе в ресторане. Певица даже трогательно опускала свою голову на плечо комика из Comedy Club, а юмористы при этом уже успели создать идеальный образ партнёра для Бузовой, что с юмором оценил, как Батрутдинов, так и сама певица.