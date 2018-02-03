Участника «Дома-2» уличили в измене беременной Рапунцель

В Сети появился отрывок из съемок очередного выпуска передачи «Дом-2», которая выйдет 5 февраля. Супруга беременной Ольги Рапунцель Дмитрия Дмитренко подозревают в измене. Ведущие шоу зачитывают сообщения, которые молодой человек посылал какой-то Яне.

Домбровский Сергей

Рапунцель плачет, смотрит в глаза мужу и пытается вытянуть из него правду. Ольга Бузова спрашивает мужчину о том, вступал ли он в интимные отношения с любовницей или нет. Дмитренко уходит от этого вопроса. По словам мужчины, у него не было секса с девушкой по имени Яна. Тогда ведущие проекта «Дом-2» задают вопрос о том, дама состояла с ним в близких отношениях или нет. Дмитренко заметно разволновался, но попытался выкрутиться из создавшегося положения.Ольга Рапунцель не верит мужу, в прошлом у них происходили скандалы из-за измен. Возлюбленные с огромным трудом достигли взаимопонимания, но их семейная идиллия в очередной раз заканчивается трагедией. Рапунцель спросила Дмитренко, является ли он однолюбом или предпочитает проводить время в окружении девиц легкого поведения. Очередной выпуск «Дома-2» разъяснит запутанную ситуацию в отношениях между участниками шоу.