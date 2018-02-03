Ума Турман рассказала подробности сексуальных домогательств Вайнштейна

Американская актриса и модель Ума Турман пожаловалась на неадекватное поведение продюсера Харви Вайнштейна. По словам звезды экранов, мужчина домогался ее. Информацию об этом исполнительница романтических ролей опубликовала в Instagram.

Домбровский Сергей

Ума Турман рассказала, как Вайнштейн делал ей непристойные предложения в Париже в отеле. Сначала продюсер говорил на общие темы, затем распахнул халат. Актриса назвала его поведение странным, но не стала придираться. Второй раз инцидент произошел в Лондоне. Там Вайнштейн набросился на женщину, пытался показать свои гениталии, но изнасиловать не решился. Ума Турман рекомендовала руководителю больше никогда так не поступать с другими девушками, иначе его поведение предадут огласке. Вайнштейн обещал исправиться.Сейчас Ума Турман пренебрежительно относится к этому человеку и не желает с ним общаться. Харви Вайнштейна обвиняют в сексуальных домогательствах многие знаменитости, которые сотрудничали с ним. Продюсера уволили из его собственной компании, ведется следствие. В США создали специальную комиссию, входящие в нее эксперты рассматривают каждую жалобу, поступающую от женщин.