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| | Ума Турман рассказала подробности сексуальных домогательств Вайнштейна

Ума Турман рассказала подробности сексуальных домогательств Вайнштейна

Вчера, 23:00
Американская актриса и модель Ума Турман пожаловалась на неадекватное поведение продюсера Харви Вайнштейна. По словам звезды экранов, мужчина домогался ее. Информацию об этом исполнительница романтических ролей опубликовала в Instagram.

Ума Турман рассказала подробности сексуальных домогательств Вайнштейна

 

Ума Турман рассказала, как Вайнштейн делал ей непристойные предложения в Париже в отеле. Сначала продюсер говорил на общие темы, затем распахнул халат. Актриса назвала его поведение странным, но не стала придираться. Второй раз инцидент произошел в Лондоне. Там Вайнштейн набросился на женщину, пытался показать свои гениталии, но изнасиловать не решился. Ума Турман рекомендовала руководителю больше никогда так не поступать с другими девушками, иначе его поведение предадут огласке. Вайнштейн обещал исправиться.

Сейчас Ума Турман пренебрежительно относится к этому человеку и не желает с ним общаться. Харви Вайнштейна обвиняют в сексуальных домогательствах многие знаменитости, которые сотрудничали с ним. Продюсера уволили из его собственной компании, ведется следствие. В США создали специальную комиссию, входящие в нее эксперты рассматривают каждую жалобу, поступающую от женщин.
Домбровский Сергей
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