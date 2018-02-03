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| | Юлия Ковальчук поругалась с фанатами из-за имени дочери

Юлия Ковальчук поругалась с фанатами из-за имени дочери

Вчера, 22:21
Российская певица Юлия Ковальчук недавно родила дочку, но имени малышки своим поклонникам пока не сообщает. Фанаты засыпают страницу звезды в Instagram вопросами и недоуменными комментариями.

Юлия Ковальчук поругалась с фанатами из-за имени дочери

 

Певица Юлия Ковальчук и артист Алексей Чумаков вместе воспитывают трехмесячную дочурку. Звездные родители настолько любят своего ребенка, что держат в тайне все подробности первых месяцев жизни их чада. Такая загадочность только больше интригует поклонников эстрадной певицы.

Юлия Ковальчук опубликовала в сети Instagram фотографию подросшей девочки. Подписчики оставили множество комментариев под фото, но всех волновал один вопрос: «Как зовут малышку?». Одни поклонники интересовались этим деликатно, другие же, коим не хватило терпения, стали оскорблять знаменитость. «Я не пойму, прям тайна! Имя скрывают, ну, а зачем тогда половину ребёнка в Инстаграм выкладывать? А, ну да, реклама», «Одни понты, великие люди?», - писали комментаторы. Бывшая звезда группы «Блестящие» с достоинством ответила грубиянам, заявив, что это не их дело и тема имени ребенка пока останется закрытой.
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