Юлия Ковальчук поругалась с фанатами из-за имени дочери

Российская певица Юлия Ковальчук недавно родила дочку, но имени малышки своим поклонникам пока не сообщает. Фанаты засыпают страницу звезды в Instagram вопросами и недоуменными комментариями.

Певица Юлия Ковальчук и артист Алексей Чумаков вместе воспитывают трехмесячную дочурку. Звездные родители настолько любят своего ребенка, что держат в тайне все подробности первых месяцев жизни их чада. Такая загадочность только больше интригует поклонников эстрадной певицы.Юлия Ковальчук опубликовала в сети Instagram фотографию подросшей девочки. Подписчики оставили множество комментариев под фото, но всех волновал один вопрос: «Как зовут малышку?». Одни поклонники интересовались этим деликатно, другие же, коим не хватило терпения, стали оскорблять знаменитость. «», «», - писали комментаторы. Бывшая звезда группы «Блестящие» с достоинством ответила грубиянам, заявив, что это не их дело и тема имени ребенка пока останется закрытой.