Подруга Татьяны Лютаевой умерла от рака

Третьего февраля актриса Татьяна Лютаева в Instagram сообщила поклонникам о смерти своей подруги Екатерины Залетаевой, которая являлась талантливым художником-постановщиком. Причиной гибели стало онкологическое заболевание.

Домбровский Сергей

Екатерина Залетаева умерла от рака в 51-летнем возрасте. В конце прошлого года Татьяна Лютаева вместе со своими коллегами призвала подписчиков помочь своей подруге. Художнику-постановщику сделали сложную операцию. Женщины поддерживали приятельницу. Залетаева должна была пройти длительный курс реабилитации и химиотерапии. После подобных процедур появляются побочные эффекты, но отказаться от лечения нельзя, поскольку оно уничтожает раковые клетки в организме человека, страдающего онкологическим недугом. На данный момент современная наука не придумала иного способа борьбы с этой болезнью.Татьяна Лютаева сообщила фанатам о смерти Залетаевой. Актриса написала, что ей будет не хватать погибшей приятельницы. Звезда экранов вместе с коллегами молила Бога об облегчении участи Залетаевой, но все просьбы оказались напрасными.