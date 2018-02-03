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| | Подруга Татьяны Лютаевой умерла от рака

Подруга Татьяны Лютаевой умерла от рака

Вчера, 22:00
Третьего февраля актриса Татьяна Лютаева в Instagram сообщила поклонникам о смерти своей подруги Екатерины Залетаевой, которая являлась талантливым художником-постановщиком. Причиной гибели стало онкологическое заболевание.

Подруга Татьяны Лютаевой умерла от рака

 

Екатерина Залетаева умерла от рака в 51-летнем возрасте. В конце прошлого года Татьяна Лютаева вместе со своими коллегами призвала подписчиков помочь своей подруге. Художнику-постановщику сделали сложную операцию. Женщины поддерживали приятельницу. Залетаева должна была пройти длительный курс реабилитации и химиотерапии. После подобных процедур появляются побочные эффекты, но отказаться от лечения нельзя, поскольку оно уничтожает раковые клетки в организме человека, страдающего онкологическим недугом. На данный момент современная наука не придумала иного способа борьбы с этой болезнью.

Татьяна Лютаева сообщила фанатам о смерти Залетаевой. Актриса написала, что ей будет не хватать погибшей приятельницы. Звезда экранов вместе с коллегами молила Бога об облегчении участи Залетаевой, но все просьбы оказались напрасными.
Домбровский Сергей
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