С любовью: Вера Брежнева отметила 36-летие в Венеции

Украинская певица, экс-участница музыкальной группы «ВИА Гра» Вера Брежнева опубликовала на своей странице в Instagram новую фотографию на которой она запечатлена на крыше здания. Снимок исполнительница подписала словами: «Небо над Венецией наполнено любовью».

Домбровский Сергей

Вера Брежнева прикрепила и отпустила ввысь красные воздушные шары в виде сердечек. Звезда поблагодарила поклонников за то, что они поздравили ее с Днем Рождения. 3 февраля Вере Брежневой исполняется 36 лет. Вокалистка назвала самым большим подарком для нее, те приятные слова, которые пишут фанаты. Певица попросила Бога, дабы все желания людей исполнились. Подписчики назвали привлекательную блондинку красавицей. Юзеры рекомендовали Вере Брежневой не останавливаться на достигнутом, а постоянно покорять новые вершины.Солистка попала в состав группы «ВИА Гра» случайно. Брежнева пришла на кастинг и прошла отбор. Первой композицией, которую вокалистка исполнила в этом коллективе, стала «Попытка номер пять». Благодаря выступлениям в «ВИА Гре» Брежнева стала популярной. Звезда воспитывает двоих дочерей и мечтает родить мальчика в 2018 году своему нынешнему мужу, композитору Константину Меладзе.