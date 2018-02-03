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| | Дочь Синди Кроуфорд прокомментировала "горячие" фото 51-летней модели

Дочь Синди Кроуфорд прокомментировала "горячие" фото 51-летней модели

Вчера, 21:29
51-летняя топ-модель Синди Кроуфорд снялась в эротической фотосессии. Один снимок она разместила на своей странице в соцсети. Неувядающая звезда продемонстрировала превосходство, «утерла нос» своим более молодым коллегам. Поклонники в восторге, пикантное фото получило более 1500 комментариев.

Дочь Синди Кроуфорд прокомментировала "горячие" фото 51-летней модели

 

На фото Синди Кроуфорд царственна и снисходительна. У ее ног склонился в смирении почти обнаженный мужчина, из одежды на нем лишь белье. Золотая рысь на стекле и красный лак на обнаженной ноге – Синди Кроуфорд привела в трепет поклонников в своем новом образе. На странице в Instagram снимок получил более ста тысяч «лайков». Модели даже не пришлось обнажаться полностью, чтобы вызвать бурную реакцию публики.

Дочь Синди Кроуфорд прокомментировала "горячие" фото 51-летней модели

 

Одной из первой фотографию Синди прокомментировала ее дочь, тоже модель, - шестнадцатилетняя Каия Гербер. В этом году исполняется двадцатилетие со дня свадьбы ее родителей. Девушка не удержалась от претензии: «МАМА! Где папа?». «Меня затроллили», - в ответ посмеялась Синди.
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