Дженифер Энистон рассказала о возможном продолжении сериала «Друзья»

В эфире телевизионного шоу Эллен Дедженерес Дженнифер Энистон признала, что не исключает возможного воссоединения актеров нашумевшего сериала «Друзья».
Слухи о продолжении известного ситкома появились еще в январе 2017 года, после того как в Сети оказался якобы возможный трейлер нового сезона. Видеоролик представляет собой нарезку кадров сериала и отрывков из других фильмов, где фигурируют актеры-друзья. Трейлер моментально набрал множество просмотров на YouTube и сильно удивил поклонников телефильма.