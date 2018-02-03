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| | Дженифер Энистон рассказала о возможном продолжении сериала «Друзья»

Дженифер Энистон рассказала о возможном продолжении сериала «Друзья»

Вчера, 21:22
Актриса Дженифер Энистон в эфире ток-шоу высказала мнение о продолжении популярного телесериала.

Дженифер Энистон рассказала о возможном продолжении сериала «Друзья»

 

В эфире телевизионного шоу Эллен Дедженерес Дженнифер Энистон признала, что не исключает возможного воссоединения актеров нашумевшего сериала «Друзья».

Слухи о продолжении известного ситкома появились еще в январе 2017 года, после того как в Сети оказался якобы возможный трейлер нового сезона. Видеоролик представляет собой нарезку кадров сериала и отрывков из других фильмов, где фигурируют актеры-друзья. Трейлер моментально набрал множество просмотров на YouTube и сильно удивил поклонников телефильма.


Сериал «Друзья», который рассказывает о жизни шестерых друзей, самый знаменитый проект 1990 года. «Друзья» - один из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения. Творческая группа сериала имеет премию «Золотой глобус», а также шесть премий «Эмми».
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