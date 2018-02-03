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| | Марго Робби оголила ноги в стильном наряде с «кроличьим» принтом

Марго Робби оголила ноги в стильном наряде с «кроличьим» принтом

Вчера, 20:53
Актриса Марго Робби на премьере мультфильма «Приключения кролика Питера» в Лос-Анджелесе продемонстрировала свой новый стильный наряд. Австралийская актриса удивила голубым платьем-рубашкой с интересным мультяшным принтом.

Марго Робби оголила ноги в стильном наряде с «кроличьим» принтом

 

Марго не перестает удивлять своими оригинальными нарядами. Для фотоколла мультипликационного фильма «Приключения кролика Питера» Робби решила надеть короткое голубое платьице, которое не скрывало стройных ног актрисы. Платье из модной коллекции Gucci уже вышло в продажу. Его сейчас можно купить по цене 1100 долларов. Для завершения образа звезда выбрала красные тапочки без задника.

Марго Робби оголила ноги в стильном наряде с «кроличьим» принтом

 

Мультфильм под названием «Приключения кролика Питера» представляет вниманию зрителей маленького забавного кролика, который очень хочет попасть в огород злого фермера и овладеть желанными овощами и фруктами. В мультфильме Марго Робби озвучивает Флопси – сестру кролика Питера. Известно, что российские зрители смогут увидеть мультфильм 9 февраля.
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