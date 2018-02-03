Горячая Настя Каменских покорила Instagram фотографиями в неглиже

После начала сольной карьеры экс-участница дуэта «Потап и Настя» Настя Каменских все больше пускается в эксперименты над собственным стилем. Теперь певица решилась на откровенные фото и опубликовала их в Instagram. Снимки произвели фурор среди подписчиков.

Более 142 тысяч фанатов оценили лайками фотографии Каменских в эротичном черном нижнем белье. Поверх него Настя накинула лишь черный шелковый халат, слабо притянув его поясом. При этом исполнительница максимально втянула живот, что стали видны ребра.

Большинство комментаторов нашли фото восхитительным. Они оставляли положительные отзывы, называли Настю красоткой, Афродитой, богиней, шикарной женщиной. А вот то, что певица втянула живот, понравилось далеко не всем. «Зачем так втягивать?», - удивлялись фолловеры, намекая, что Каменских не относится к звездам, страдающих лишним весом.

Дарья Светозарова

В адрес артистки проскальзывали и оскорбительные высказывания. Некоторые пользователи сравнили ее с девушкой легкого поведения, но сразу же получили отпор от фанатов певицы.