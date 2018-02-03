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| | Максим Галкин показал трогательное видео, как танцует Алла Пугачёва

Максим Галкин показал трогательное видео, как танцует Алла Пугачёва

Вчера, 20:00
Популярный российский юморист Максим Галкин на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал видеоролик, в котором показал танцующую Аллу Пугачёву. Поклонники назвали ролик очень трогательным, ведь сейчас довольно-редко Примадонна российской эстрады демонстрирует свои таланты.

Максим Галкин показал трогательное видео, как танцует Алла Пугачёва

 

Галкин акцентировал внимание на том, что танец Пугачёвой был записан во время празднования дня рождения друга. На кадрах можно заметить, что Примадонна всё также демонстрирует таланты в области хореографии и пения. Она начала выполнять хореографические движения именно под свою композицию «Кафе танцующих огней». На протяжении всего видео Пугачёва двигалась на фоне сияющих огней от свечей, которые располагались повсюду в комнате. Стоит отметить, что поклонникам очень понравилось видео.

Большинство фанатов стали просить Галкина чаще публиковать семейные снимки и видеоролики, на которых можно будет увидеть его супругу. Некоторые поклонники стали вспоминать, что недавно дочь Максима Галкина и Аллы Пугачёвой трогательно станцевала вальс, который очень понравился подписчикам.
Вещий Олег
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