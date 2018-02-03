Рита Дакота соблазнила собственного свекра эротическими снимками

Супруга экс-участника группы «БиС» Влада Соколовского Рита Дакота уже вернула себе былую стройность. Сейчас фигура девушка нисколько не напоминает формы женщины, недавно ставшей матерью, и Рита решила, что это достойно обсуждения в Instagram.

Неудивительно, что изгибы и округлости Дакоты тут же стали объектом внимания и восхищения ее фолловеров. Более того, к обсуждениям подключился и свекор певицы, экс-солист группы «Икс-миссия» Андрей Соколовский: «Дочь, ты... Ну, как орех! Как... Как Бейонсе!» - оставил он восторженный комментарий. Открытую к диалогу Риту это только позабавило. Она не стала скрывать, что орехами отец супруга назвал ягодицы невестки. Влад также не стал ревновать родителя к благоверной и тоже посмеялся.

Дарья Светозарова

Известно, что девушка приходила в форму с помощью специальной многокомпонентной программы для похудения. Певица остается противницей строгих низкокалорийных диет и предпочитает им спортивные упражнения и сбалансированное питание, а также психологические тренинги.