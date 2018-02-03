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| | 52-летний секс-символ российского кино Вячеслав Разбегаев опять станет отцом

52-летний секс-символ российского кино Вячеслав Разбегаев опять станет отцом

Вчера, 19:15
Российский актер Вячеслав Разбегаев в очередной раз готов стать отцом. Его жена сейчас находится на последнем месяце беременности. Супружеская чета воспитывает двоих дочерей, третьим ребенком в семье станет еще одна девочка.

52-летний секс-символ российского кино Вячеслав Разбегаев опять станет отцом

 

По словам Вячеслава Разбегаева, его дочери с нетерпением ожидают пополнения. Девочки прекрасно ладят между собой и хотят еще одну сестричку. Актера часто называют секс-символом отечественного кинематографа. Жена Разбегаева решила рожать в московской клинике, не захотев ехать за рубеж. Пока жена готовится к появлению на свет еще одной дочери, муж проводит время на репетициях фильма «Молодежка» и участвует в спектаклях Ladies Night и «Любовь по понедельникам».

Помимо Разбегаева, к отцовству готовится вокалист музыкальной группы «Челси» Денис Петров. Жена певца на седьмом месяце беременности, но процесс протекает с осложнениями. Женщина обратилась за помощью к медикам. Избранница Петрова легла в больницу на сохранение, у нее начался сильный токсикоз. Врачи предлагали уколоть препараты для облегчения ее состояния, которые могли нанести вред плоду. Супруга музыканта отказалась, позже дама почувствовала облегчение и без лекарств.
Домбровский Сергей
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