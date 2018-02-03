Певец Александр Серов признался, что у него есть внебрачная дочь

Известный певец Александр Серов в эфире программы «Секрет на миллион» откровенно сообщил о том, что у него есть взрослая дочь.

Исполнитель Александр Серов явился на ток-шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», где откровенничал об «амурных делах» и возможных наследниках.Как известно, на днях появилась Валентина, которая признает себя любовницей Александра. Женщина живет в США и воспитывает дочь Алису, которая вероятно и является чадом популярного артиста. Во время эфира Александр Серов не стал отрицать этого факта. Певец рассказал, что он помнит Валентину – она была его большой фанаткой и просто сходила от него с ума.Влюбленная поклонница бегала по пятам за артистом, в прямом смысле этого слова. Они оказались вместе на одной из вечеринок и после выпитого алкоголя, между Александром и Валентиной произошла интимная близость. Серов отметил, что вовсе не хотел ребенка, но женщина все организовала для того, чтобы забеременеть. Звезда эстрады Александр Серов согласен общаться с дочерью, но не готов принять ее как близкого человека. Артист собирается подтвердить биологическое родство с девушкой через ДНК-тест, так как у него все еще есть сомнения.