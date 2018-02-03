В метро Москвы стало не безопасно: Как распознать извращенца «прижималу» за спиной?

Мнения

В метро Москвы стало не безопасно: Как распознать извращенца «прижималу» за спиной?

Проблема, о которой не принято говорить.

Учёные обнаружили на Титане признаки жизни: Что скрывает спутник Сатурна?

От Редактора

Учёные обнаружили на Титане признаки жизни: Что скрывает спутник Сатурна?

Учёные уверены в обитаемости Титана.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | Певец Александр Серов признался, что у него есть внебрачная дочь

Певец Александр Серов признался, что у него есть внебрачная дочь

Вчера, 19:27
Известный певец Александр Серов в эфире программы «Секрет на миллион» откровенно сообщил о том, что у него есть взрослая дочь.

Певец Александр Серов признался, что у него есть внебрачная дочь

 

Исполнитель Александр Серов явился на ток-шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», где откровенничал об «амурных делах» и возможных наследниках.

Как известно, на днях появилась Валентина, которая признает себя любовницей Александра. Женщина живет в США и воспитывает дочь Алису, которая вероятно и является чадом популярного артиста. Во время эфира Александр Серов не стал отрицать этого факта. Певец рассказал, что он помнит Валентину – она была его большой фанаткой и просто сходила от него с ума.

Влюбленная поклонница бегала по пятам за артистом, в прямом смысле этого слова. Они оказались вместе на одной из вечеринок и после выпитого алкоголя, между Александром и Валентиной произошла интимная близость. Серов отметил, что вовсе не хотел ребенка, но женщина все организовала для того, чтобы забеременеть. Звезда эстрады Александр Серов согласен общаться с дочерью, но не готов принять ее как близкого человека. Артист собирается подтвердить биологическое родство с девушкой через ДНК-тест, так как у него все еще есть сомнения.
Новости по теме
Александр Серов признался, что у него есть еще один непризнанный ребенок
Александр Серов признался, что у него есть еще один непризнанный ребенок

Главной темой очередного выпуска программы «На самом деле» снова стала личная жизнь Александра Серова. Ведущий попытался выяснить правду о непризнанной дочери

Певец Александр Серов признался в изменах с экс-любовницей
Певец Александр Серов признался в изменах с экс-любовницей

В студии одного из ток-шоу певец Александр Серов раскрыл тайны своей семейной жизни, скрываемые многие годы. Артист сообщил, что виновной в их с женой

Александр Серов игнорирует родную дочь
Александр Серов игнорирует родную дочь

Любимец женской публики, певец Александр Серов оказался плохим отцом, - утверждают заголовки отечественных таблоидов. Дело в том, что артист не признает свою

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости