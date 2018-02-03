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| | Обнаженная Гаянэ Багдасарян продемонстрировала ягодицы на фоне экзотических пейзажей

Обнаженная Гаянэ Багдасарян продемонстрировала ягодицы на фоне экзотических пейзажей

Вчера, 19:23
Известная модель Гаянэ Багдасарян в очередной раз выложила пикантные фотографии на своей станице в Instagram. На снимках девушка совершенна голая. Немного обернувшись белым полотенцем, Гаянэ открыто демонстрирует свои аппетитные формы.

Обнаженная Гаянэ Багдасарян продемонстрировала ягодицы на фоне экзотических пейзажей

 

Отвернувшись от фотографа, модель убрала волосы со спины, оголив женственный изгиб своего тела, приспустила полотенце, показав родинку на ягодице, след от бикини. Фотография уже получила порядка 50 000 «лаков». Комментаторы полны восхищения.

Последние несколько недель 28-летняя теледива живет на острове Самуи (Таиланд). На снимках с отдыха Гаянэ Багдасарян демонстрирует свою наготу на фоне экзотических пейзажей.

В коллекции Гаянэ Багдасарян есть фотография и для «гурманов»: кожаный корсет и сеточка на ногах, тарелка в руках и ягодицами на рабочей поверхности. Вероятно, модель знает, как следует подать блюдо. Подпись кротко гласит: «Я знаю, что ты очень голоден».

Судя по постам, поклонники Гаянэ предпочитают видеть ее без одежды. Количество публикаций в одежде значительно меньше, чем «обнаженки». Да и оценки за такие фотографии намного ниже.
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