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| | Панин и Косютшкин с детьми отдыхают на родине Есенина

Панин и Косютшкин с детьми отдыхают на родине Есенина

Вчера, 18:13
Актер Алексей Панин и экс-вокалист музыкальной группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин вместе с детьми отравились на родину российского поэта Сергея Есенина в село Константиново Рязанской области. Об этом Панин сообщил поклонникам в Instagram.

Панин и Косютшкин с детьми отдыхают на родине Есенина

 

Актер опубликовал на своей странице снимок, на котором он запечатлен с дочерью Нюсей, а Костюшкин с сыном. Друзья находятся в деревянном доме, на заднем плане заметен бильярдный стол. Позже Панин зачитал отрывок из стихотворения Есенина «Письмо к женщине». Пользователи похвалили скандальную звезду за прекрасное озвучивание. Некоторым настолько понравился тон Панина, что они просили исполнить стих еще один раз.

Юзеры пожелали артистам успеха в их деятельности, а детям крепкого здоровья и счастья. Поклонники после прослушивания отрывка из Есенина в исполнении Панина перестали верить в негативные слова в его адрес, настолько душевным человеком актер показался подписчикам. Юзеры заметили, что Нюся сильно выросла и стала выглядеть более взрослой.
Домбровский Сергей
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