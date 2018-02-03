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| | Светлана Бондарчук завязалась в «смертельный узел»

Светлана Бондарчук завязалась в «смертельный узел»

Вчера, 18:13
Знаменитая российская модель Светлана Бондарчук всерьез увлеклась йогой. Свои новые позы она выкладывает в Instagram, чтобы продемонстрировать подписчикам, в какой она замечательной форме. Однако последнее фото с подписью «Развяжите меня» подписчики сравнили не с занятиями йогой, а с игрой Твистер.

Светлана Бондарчук завязалась в «смертельный узел»

 

Одни поклонники восхитились гибкостью Светланы, а другие предположили, что редактор журнала Hello! Не может «развязаться» после пятницы. Более внимательные подписчики абстрагировались от витиеватой позы Светланы и принялись разглядывать ее педикюр и коврик для занятия йогой.

Светлана Бондарчук завязалась в «смертельный узел»

 

А самые смелые подписчики супруги Федора Бондарчука решили скопировать позу, изображенную на фото: некоторые успешно а другие заявили, что это «смертельный узел», а развязаться им удалось только с посторонней помощью. «Светлана, великая Вы женщина», - резюмировали они.

Всего за два часа снимок лайкнули 4,7 тысячи фолловеров. Почти сорок человек оставили комментарии.
Дарья Светозарова
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