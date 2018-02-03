Семен Слепаков рассказал о приятеле-тёзке из Египта

Российский комедийный актер Семен Слепаков рассказал подписчикам в Instagram историю о своем полном тезке с браком на одну букву. Юморист зарегистрировался в «Одноклассниках» в 2006 году и решил найти людей с такой же фамилией, как у него.

Домбровский Сергей

Слепаковых в Сети оказалось не очень много. Некоторые персонажи показались шоумену подозрительными, и он не захотел с ними общаться. Нашлись и те, кто выдавал себя за знаменитость, продюсер тоже не нашел общих тем для разговоров с такими людьми. Однажды комик натолкнулся на Семена Слепакова в «Одноклассниках». Им оказался мужчина, выглядевший лет на 30, слегка лысоватый, но очень своеобразный. Юмориста заинтересовал данный человек, и он отправил ему сообщение.Тезка знаменитости отреагировал на послание и сначала не поверил, что ему пишет звезда экранов Семен Слепаков. Собеседник артиста живет в Египте, он попросил продюсера прислать ему копию паспорта, дабы убедиться в правдивости его слов. Семен Слепаков исполнил желание своего нового товарища. Когда мужчина поверил тому, что общается со звездой, он сделал откровенное признание. Тезку актера на самом деле зовут Семел, а фамилия у его действительно Слепаков. Его отец-египтянин подобрал сыну популярное в стране имя. Юморист назвал этого человека тезкой с браком на одну букву. По мнению Слепакова, имя Семел выглядит нелепо, равносильно, что называть человека Сергел Светлаков или Михаип Галустян.