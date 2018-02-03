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| | Резиденты Comedy Club показали лицо любовника Ольги Бузовой

Резиденты Comedy Club показали лицо любовника Ольги Бузовой

Вчера, 17:07
Тимур Батрутдинов после череды споров с поклонникам опубликовал снимок, на котором показано лицо партнёра Ольги Бузовой. На нём были совмещены лица комика из Comedy Club и «самого красивого преступника» Джереми Микс.

Резиденты Comedy Club показали лицо любовника Ольги Бузовой

 

Батрутдинов акцентировал внимание на том, что такое фото ему предоставили коллеги с юмористического шоу Comedy Club. На картинке были совмещены лица Джереми Микса, с которым Ольга Бузова снялась в клипе на песню «Wi-Fi», а также Батрутдинова. Последнего же накануне застукали в отеле с Бузовой, и поэтому многие поклонники считают певицу и комика парой. Они вместе отдыхали уже на Таиланде и регулярно посещают светские мероприятия.

Кроме того, папарацци запечатлели, как Бузова нежно положила голову на плечо Батрутдинова. С другой стороны, Микса также называли второй половинкой певицы, поэтому и появилась такая идея для картинки.
Вещий Олег
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