Резиденты Comedy Club показали лицо любовника Ольги Бузовой

Тимур Батрутдинов после череды споров с поклонникам опубликовал снимок, на котором показано лицо партнёра Ольги Бузовой. На нём были совмещены лица комика из Comedy Club и «самого красивого преступника» Джереми Микс.

Вещий Олег

Батрутдинов акцентировал внимание на том, что такое фото ему предоставили коллеги с юмористического шоу Comedy Club. На картинке были совмещены лица Джереми Микса, с которым Ольга Бузова снялась в клипе на песню «Wi-Fi», а также Батрутдинова. Последнего же накануне застукали в отеле с Бузовой, и поэтому многие поклонники считают певицу и комика парой. Они вместе отдыхали уже на Таиланде и регулярно посещают светские мероприятия.Кроме того, папарацци запечатлели, как Бузова нежно положила голову на плечо Батрутдинова. С другой стороны, Микса также называли второй половинкой певицы, поэтому и появилась такая идея для картинки.