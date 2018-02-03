В Сети появились слухи о беременности жены Мартиросяна

Недавно в Сеть попали снимки Жанны Левиной, являющейся супругой известного российского юмориста Гарика Мартиросяна, которая на одном из закрытых мероприятий присутствовала в довольно просторном платье, что явилось поводом для возникновения слухов о её беременности.

В нынешнем году Мартиросян и Левина отпразднуют 20-летие своей свадьбы, а недавние фотографии с вечеринки, на которой была запечатлена Жанна в своём довольно противоречивом наряде, стали поводом для горячих обсуждений её возможной беременности. На фото Жанна запечатлена в весьма свободном платье тёмного цвета, скрывающем её живот. Многочисленные фанаты Мартиросяна предположили, что таким элегантным образом пара решила не оповещать широкую общественность о готовящемся пополнении в их семье.

Александр Вест

Отметим, что на многочисленные расспросы фанатов в социальных сетях ни Жанна, ни Гарик никак не реагируют, оставляя в тайне то, что происходит в их браке, что лишь подстёгивает интерес их поклонников.