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| | В Сети появились слухи о беременности жены Мартиросяна

В Сети появились слухи о беременности жены Мартиросяна

Вчера, 16:47
Недавно в Сеть попали снимки Жанны Левиной, являющейся супругой известного российского юмориста Гарика Мартиросяна, которая на одном из закрытых мероприятий присутствовала в довольно просторном платье, что явилось поводом для возникновения слухов о её беременности.

В Сети появились слухи о беременности жены Мартиросяна

 

В нынешнем году Мартиросян и Левина отпразднуют 20-летие своей свадьбы, а недавние фотографии с вечеринки, на которой была запечатлена Жанна в своём довольно противоречивом наряде, стали поводом для горячих обсуждений её возможной беременности. На фото Жанна запечатлена в весьма свободном платье тёмного цвета, скрывающем её живот. Многочисленные фанаты Мартиросяна предположили, что таким элегантным образом пара решила не оповещать широкую общественность о готовящемся пополнении в их семье.

 

Отметим, что на многочисленные расспросы фанатов в социальных сетях ни Жанна, ни Гарик никак не реагируют, оставляя в тайне то, что происходит в их браке, что лишь подстёгивает интерес их поклонников.
Александр Вест
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