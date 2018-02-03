«Под фанеру» и в полёте: Ольга Бузова покоряет Европу

Ольга Бузова покоряет Германию. Поклонники певицы и хейтеры артистки замерли в ожидании новостей и новых конфузов.





Не успев сойти с трапа самолёта, артистка снова погрузилась в работу. Вчера стартовал её концертный тур 2018 года. После отдыха Ольга Бузова уже успела спеть в Москве и сегодня порадует своим творчеством жителей Германии. Её концерты состоятся в таких немецких городах, как Кёльн и Оснабрюк. Не успев сойти с трапа самолёта, артистка снова погрузилась в работу. Вчера стартовал её концертный тур 2018 года. После отдыха Ольга Бузова уже успела спеть в Москве и сегодня порадует своим творчеством жителей Германии. Её концерты состоятся в таких немецких городах, как Кёльн и Оснабрюк.





Узнав о том, что поющая телеведущая основательно взялась за покорение Европы, в сети сразу же появились комментарии. Как уже принято в интернете, виртуальное сообщество разделилось на 2 лагеря, где первые всячески подбадривали кумира и желали ей ярких эмоций и новых идей, а вторые усердствовали, давая советы жителям Германии в том, как стоит поступить со скандально известной исполнительницей.





Особенно много лайков и репостов набрало пожелание, где некий «доброжелатель» написал о том, что «надеется, что лагеря немцы не закрыли со времён ww2! А если закрыли, то срочно нужно открыть! Едет неплохая коллекция абажуров!».





Были и такие, кто отшутились, отметив, что немецким поклонникам Ольги Бузовой повезло вдвойне, так как в рамках концертного шоу будут «полёты над сценой» и пение «под фанеру», - коронные трюки артистки, которыми она обычно сражает российских зрителей. Были и такие, кто отшутились, отметив, что немецким поклонникам Ольги Бузовой повезло вдвойне, так как в рамках концертного шоу будут «полёты над сценой» и пение «под фанеру», - коронные трюки артистки, которыми она обычно сражает российских зрителей.





Не могут пройти мимо и не реагировать на творчество Ольги Бузовой и коллеги по цеху из Comedy Club. Последним шедевром, в котором упоминалась самая обсуждаемая артистка отечественного шоу-бизнеса, был фильм «Zомбоящик», где герои ударили телеведущую шоу «Дом 2» кувалдой по голове. Также не забывают о звезде резиденты и в других своих сценических «выходках».





Однако, не все участники клуба «юмора на грани» с иронией относятся к Ольге Бузовой. Поклонники звезды вовсю обсуждают её роман с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым, однако звезда не комментирует происходящее в её личной жизни. Молодые люди вместе отдыхали в Таиланде, и довольно подозрительными кажутся их «случайные» встречи в кафе и ресторанах столицы.



