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| | «Под фанеру» и в полёте: Ольга Бузова покоряет Европу

«Под фанеру» и в полёте: Ольга Бузова покоряет Европу

Вчера, 16:38
Ольга Бузова покоряет Германию. Поклонники певицы и хейтеры артистки замерли в ожидании новостей и новых конфузов. 

«Под фанеру» и в полёте: Ольга Бузова покоряет Европу

 

Не успев сойти с трапа самолёта, артистка снова погрузилась в работу. Вчера стартовал её концертный тур 2018 года. После отдыха Ольга Бузова уже успела спеть в Москве и сегодня порадует своим творчеством жителей Германии. Её концерты состоятся в таких немецких городах, как Кёльн и Оснабрюк.

Узнав о том, что поющая телеведущая основательно взялась за покорение Европы, в сети сразу же появились комментарии. Как уже принято в интернете, виртуальное сообщество разделилось на 2 лагеря, где первые всячески подбадривали кумира и желали ей ярких эмоций и новых идей, а вторые усердствовали, давая советы жителям Германии в том, как стоит поступить со скандально известной исполнительницей. 

Особенно много лайков и репостов набрало пожелание, где некий «доброжелатель» написал о том, что «надеется, что лагеря немцы не закрыли со времён ww2! А если закрыли, то срочно нужно открыть! Едет неплохая коллекция абажуров!».

«Под фанеру» и в полёте: Ольга Бузова покоряет Европу

 

Были и такие, кто отшутились, отметив, что немецким поклонникам Ольги Бузовой повезло вдвойне, так как в рамках концертного шоу будут «полёты над сценой» и пение «под фанеру», - коронные трюки артистки, которыми она обычно сражает российских зрителей.

Не могут пройти мимо и не реагировать на творчество Ольги Бузовой и коллеги по цеху из Comedy Club. Последним шедевром, в котором упоминалась самая обсуждаемая артистка отечественного шоу-бизнеса, был фильм «Zомбоящик», где герои ударили телеведущую шоу «Дом 2» кувалдой по голове. Также не забывают о звезде резиденты и в других своих сценических «выходках».

Однако, не все участники клуба «юмора на грани» с иронией относятся к Ольге Бузовой. Поклонники звезды вовсю обсуждают её роман с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым, однако звезда не комментирует происходящее в её личной жизни. Молодые люди вместе отдыхали в Таиланде, и довольно подозрительными кажутся их «случайные» встречи в кафе и ресторанах столицы.

«Под фанеру» и в полёте: Ольга Бузова покоряет Европу

 

К творчеству певицы, модельера и телеведущей общественность относиться по-разному, но оно всегда обсуждается. Ранее хейтеры артистки уже уличали её в пении под фонограмму и не умение держаться на сцене, однако популярность Ольги Бузовой продолжает идти в гору и расти, как на дрожжах. Феноменом экс-жены Дмитрия Тарасова даже в серьёз интересовались маститые акулы российского шоу-бизнеса, однако к единому мнению никто так и не пришёл.

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