Плющенко и Рудковскую громко раскритиковали за неправильное воспитание сына

Популярная российская телеведущая Яна Рудковская и довольно известный спортсмен Евгений Плющенко получили в свой адрес очередную волну критики от своих поклонников, которые считают, что звёздная пара неправильно воспитывает сына.

Александр Вест

Звёздные родители часто балуют своих многочисленных фанатов, публикуя различные фото и видеоматериалы, посвящённые успехам своего сына Саши, который пошёл по стопам отца и занимается фигурным катанием. В это раз критика поклонников проявилась из-за опубликованного видео, на котором запечатлён Саша, исполняющий довольно вульгарный танец, стоя рядом с очаровательной девочкой. Многие фанаты в комментариях заметили, что движения, которые выполнял Саша, являются довольно пошлыми, соответственно, ребёнок мог увидеть их либо от собственных родителей, которые в таком случае вовсе не стесняются своего чада, либо из других источников, что явилось бы символом явного недосмотра за развитием ребёнка.Также поклонники Плющенко и Рудковской заметили, что вовсе не обязательно загружать в Сеть такие события, которые не имеют особой смысловой нагрузки, или хоть какого-то значения для широкой общественности.