Евгений Плющенко похвастался достижениями сына

Известный российский спортсмен Евгений Плющенко похвастался перед своими многочисленными поклонниками видеозаписью, на которой запечатлён его сын Александр, готовящийся к выступлению по фигурному катанию.

Александр Вест

В официальном Instagram-аккаунте Евгения Плющенко появилась очередная видеозапись, демонстрирующая навыки его сына в фигурном катании. На записи видно, как Евгений лично обучает на льду своего сына Сашу, как правильно выполнять движения, после чего мальчик самостоятельно показывает, чему он научился. В описании к видео довольный отец написал, что вскоре его сын будет участвовать в соревнованиях по фигурному катанию, в связи с чем он лично занялся постановкой его программы.В комментариях многочисленные фанаты Плющенко заметили, что его сыну очень повезло иметь такого заботливого отца, который тратит большинство своего свободного времени на воспитание и развитие своего чада. Отметим, что менее чем за 6 часов видеозапись Евгения Плющенко успели просмотреть более 200 тысяч раз.