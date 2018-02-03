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| | Анна Хилькевич в «бабушкиной шубе» ошарашила фанатов

Анна Хилькевич в «бабушкиной шубе» ошарашила фанатов

Сегодня, 16:03
Известная российская актриса театра и кино Анна Хилькевич не на шутку рассмешила своих многочисленных поклонников выбором одежды. В Instagram актриса загрузила фото с шубой, которую по мнению её фанатов, она сняла со своей бабушки.

Анна Хилькевич в «бабушкиной шубе» ошарашила фанатов

 

В официальном Instagram-аккаунте Анны Хилькевич появилась фотография, на которой актриса запечатлена в лифте, облачённой в весьма странную шубу. В комментариях пользователи сошлись во мнении, что подобные вещи раньше носили в СССР, а светло-жёлтый оттенок одеяния актрисы лишь послужил очередным подтверждением их предположений. Также многочисленные поклонники не одобрили грязную обувь Хилькевич, которая решила совместить спортивный стиль с тёплыми зимними вещами.

Однако, за Анну тут же вступились её преданные фанаты, которые заметили, что никто не давал права критиковать её стиль, так как девушка носит то, что считает нужным, диктуя собственные модные тенденции. Заметим, всего за час публикацию Анны успели одобрить более 100 тысяч подписчиков.
Александр Вест
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