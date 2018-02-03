Анна Бузова поразила фанатов своими изгибами в видео-дефиле

Сестра довольно популярной российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анна в очередной раз порадовала своих подписчиков весьма сексуальной публикацией. В этот раз в Instagram появилось видео её дефиле в эротичном обтягивающем комбинезоне.

Александр Вест

В официальном Instagram-аккаунте Анны Бузовой появилось видео, на котором девушка позирует в обтягивающем комбинезоне, демонстрируя природные изгибы своего стройного тела. В комментариях пользователи стали интересоваться, какой диеты придерживается Анна, чтобы сохранять такие идеальные формы. Также многие фанаты заметили, что комбинезон идеально подошёл к цвету её волос, похвалив девушку за выбор одежды.Стоит отметить, что помимо множества хвалебных отзывов о красоте Анны, в комментариях также возникла перепалка между фанатами, которые стали выяснять, кто из сестёр Бузовых является наиболее сексуальной. Заметим, всего за час публикацию Анны Бузовой успели просмотреть более 74 тысяч пользователей.