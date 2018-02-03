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| | Анна Бузова поразила фанатов своими изгибами в видео-дефиле

Анна Бузова поразила фанатов своими изгибами в видео-дефиле

Сегодня, 16:02
Сестра довольно популярной российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анна в очередной раз порадовала своих подписчиков весьма сексуальной публикацией. В этот раз в Instagram появилось видео её дефиле в эротичном обтягивающем комбинезоне.

Анна Бузова поразила фанатов своими изгибами в видео-дефиле

 

В официальном Instagram-аккаунте Анны Бузовой появилось видео, на котором девушка позирует в обтягивающем комбинезоне, демонстрируя природные изгибы своего стройного тела. В комментариях пользователи стали интересоваться, какой диеты придерживается Анна, чтобы сохранять такие идеальные формы. Также многие фанаты заметили, что комбинезон идеально подошёл к цвету её волос, похвалив девушку за выбор одежды.

Стоит отметить, что помимо множества хвалебных отзывов о красоте Анны, в комментариях также возникла перепалка между фанатами, которые стали выяснять, кто из сестёр Бузовых является наиболее сексуальной. Заметим, всего за час публикацию Анны Бузовой успели просмотреть более 74 тысяч пользователей.
Александр Вест
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