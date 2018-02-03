Самбурская кормит гостей пиццей из-за лени

В официальном Instagram-аккаунте Настасья Самбурской появилась фотография, на которой она запечатлена с несколькими коробками пиццы, лежащими у неё на кухне. В описании к фото актриса рассказала о том, что всегда заказывает пиццу, когда к ней в гости внезапно приходят друзья. Настасья заметила, что вместо того, чтобы тратить время и силы на кухне из-за приготовления очередного кулинарного изыска для своих гостей, ей проще сделать заказ и вскоре вкусную пиццу уже доставят прямо к вам домой.
Многие подписчики Самбурской были весьма удивлены, узнав о подобных пристрастиях телеведущей. В комментариях некоторые поклонники Настасьи заметили, что пицца никогда не заменит блюд, приготовленных вручную, в которые вложена любовь хозяйки.