Ольга Бузова едва не показала стриптиз на собственном концерте

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Проблема, о которой не принято говорить.
От Редактора
Учёные уверены в обитаемости Титана.
Ольга Бузова на своей странице в социальной сети Instagram показала поклонникам, как отдыхает на Пхукете. В адрес певицы снова пошло негодование по поводу
Участники скандального телепроекта «Дом-2» решили преподнести для Ольги Бузовой необычный подарок и наградить за «Самую лучшую попу». Свой презент Бузова
Ольга Бузова снова оказалась в центре скандала. На этот раз поклонники обвинили её в пошлых нарядах, которые носят в стриптиз-клубах и неумении танцевать. По