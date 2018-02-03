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| | Ольга Бузова едва не показала стриптиз на собственном концерте

Ольга Бузова едва не показала стриптиз на собственном концерте

Вчера, 16:57
В ночь на 3 февраля у Ольги Бузовой был первый концерт в Москве в этом году. Артистке удалось собрать аншлаг, однако поклонникам не импонировало поведение певицы, поскольку она двигалась пошло и едва не показала стриптиз, как сообщает «Версия.Инфо».

Ольга Бузова едва не показала стриптиз на собственном концерте

 

На странице Ольги Бузовой в Instagram также есть отрывок таких движений. Всё дело в очень вызывающем наряде, который был коротким, а бахрома только слегка прикрывала попу артистки. У певицы были туфли на очень высоких каблуках, и она при движениях часто притрагивалась к своим ягодицам и бюсту. Был и «виртуальный шест», и вокруг него она крутилась, частично проделывая элементы стриптиза.

Ольга Бузова едва не показала стриптиз на собственном концерте

 

Интернет-пользователи стали просить Ольгу Бузову не позволять себе больше такие пошлости на выступлениях. Дело в том, что несовершеннолетние также к ней приходят, и стриптиз явно не для их глаз. Поп-певица в настоящее время не дала никаких ответов на эти комментарии.

Ирина Летинская
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