Ворона предсказала Максиму Галкину будущее

Известный российский шоумен Максим Галкин опубликовал видео, на котором запечатлел момент, когда он интересуется у ворона, когда закончатся снегопады. Ответ птицы поставил Галкина в заблуждение.

Александр Вест

Многие пользователи не смогли сдержать смех, просмотрев видеоролик, который Максим Галкин опубликовал в своём официальном Instagram-аккаунте. На видео запечатлён так называемый «разговор» между вороном и шоуменом, который поинтересовался, сколько ещё дней будет идти снег. Многие пользователи в комментариях были весьма удивлены, что как только телеведущий задал птице вопрос, она тут же чётко ответила ему. Отметим, некоторые пользователи в шутку заявили о таинственной связи фамилии Галкина с его способностью разговаривать с птицами.Отметим, многочисленные фанаты, которые услышали, как ворона каркнула три раза, предположили, что снег будет идти ещё три месяца. Добавим, что всего за час публикацию Максима Галкина успели просмотреть более 126 тысяч пользователей, которые оставили более 400 комментариев.