Возлюбленный Божены Рынской разводится с женой

Сожитель Божены Рынской Игорь Малашенко подал на развод со своей официальной супругой Еленой Пивоваровой. Божена же посчитала необходимым донести эту новость до журналистов.

Дарья Светозарова

Глава предвыборного штаба кандидата в президенты Ксении Собчак сообщила, что уже шесть лет является гражданской женой Игоря Малашкенко. Ситуацию, в которой она оказалась, Рынска воспринимала как весьма щекотливую – ее беспокоило, что фактически сожительствуя с ней, Малашенко являлся законным мужем другой женщины. Однако в середине января он подал на развод. Рынска подчеркивает, что это последний комментарий по данному поводу. Теперь журналистов беспокоит другой вопрос – последует ли за расторжением брака Малашенко и Пивоваровой его свадьба с популярной блогершей.Ранее на Божену неоднократно оказывала давление общественность из-за того, что она упорно называла своего сожителя мужем, ведь все знали, что по закону он таковым ей не приходится. Ситуация усугублялась тем, что Рынска периодически заговаривала о детях, не желая комментировать свой семейный статус. Очевидно, этим сообщением соратница Ксении Собчак решила подвести черту под обсуждением своей личной жизни.