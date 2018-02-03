На концерте в Москве фанаты унизили экс-супруга Бузовой

В Москве состоялся очередной концерт довольно популярной российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой, на которой поклонники поп-дивы унизили бывшего мужа своей любимицы Дмитрия Тарасова.

После того, как с плакатом ознакомилась толпа фанатов певицы, Ольга в шутку заявила, что благодарна создавшим его людям, хоть сама и не увидела толком, что на нём написано. Данный жест был очень тепло принят поклонниками певицы, которые после демонстрации плаката стали кричать, хлопать и поддерживать певицу ещё сильнее.

Александр Вест

Прежде чем пойти на концерт Ольги Бузовой, многие фанаты соорудили самодельные плакаты, на которых написали: «Тарасов – лох, Ольга – Бог». В ходе своего выступления фанаты передали плакат людям, стоящим прямо у сцены, которые отдали его прямо в руки певицы. Увидев, что написано на плакате, Ольга Бузова показала данное «произведение искусства» всем своим поклонникам, несколько раз помахав им в руке, прежде чем избавиться от него.