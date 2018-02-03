Гендиректора канала «Спас» Бориса Корчевникова обвинили в избиении подчиненного

Генеральный директор православного канала «Спас» Борис Корчевников подвергся обвинениям в избиении одного из своих подчиненных. Поступила информация, что экс-ведущий «Прямого эфира» прямо во время планерки набросился на редактора архива канала Василия Добродеева с кулаками.

Дарья Светозарова

Все началось с оскорблений. Звезда «Кадетства» позволил себе нецензурные высказывания в адрес сотрудника, а когда подчиненный попытался избежать дальнейшего скандала и выйти из кабинета начальства, Борис Корчевников остановил его и стал избивать. Чем закончилась драка, не известно. Известно только, что избитый Добродеев снял побои, но подавать жалобу на руководителя отказался.Жертва агрессии гендиректора «Спаса» сообщил, что Корчевников пригласил его «на ковер». В комнате к тому моменту собрались и другие сослуживцы. Из-за чего разгорелся скандал никто из участников и свидетелей не уточняет.