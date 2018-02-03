Гендиректора канала «Спас» Бориса Корчевникова обвинили в избиении подчиненного

Все началось с оскорблений. Звезда «Кадетства» позволил себе нецензурные высказывания в адрес сотрудника, а когда подчиненный попытался избежать дальнейшего скандала и выйти из кабинета начальства, Борис Корчевников остановил его и стал избивать. Чем закончилась драка, не известно. Известно только, что избитый Добродеев снял побои, но подавать жалобу на руководителя отказался.
Жертва агрессии гендиректора «Спаса» сообщил, что Корчевников пригласил его «на ковер». В комнате к тому моменту собрались и другие сослуживцы. Из-за чего разгорелся скандал никто из участников и свидетелей не уточняет.