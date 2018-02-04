Жена Джигана вошла в десятку самых популярных Instagram-девушек России

Жена известного рэп-исполнителя Джигана уроженка Ухты Оксана Самойлова, занимающаяся модельным бизнесом, вошла в десятку самых популярных девушек в социальной сети Instagram. Она стала в один ряд с Ольгой Бузовой, Ксенией Бородиной, Анной Хилькевич и прочими знаменитостями.

Домбровский Сергей

Оксана Самойлова является не только моделью, но и стоит во главе фитнес-центра, а также выпускает одежду. Уроженка Ухты дает поклонникам советы в Сети по поводу того, как избавиться от лишних килограммов. Физическая активность жителей Земли снизилась из-за замены мускульного труда автоматизированными комплексами, поэтому ожирение на нашей планете прогрессирует. В связи с этим, многие пользователи мечтают снизить вес и постоянно задают вопросы Оксане Самойловой по этому поводу.По словам модели из Коми, люди не хотят осознать одну простую истину, чтобы получить хорошую фигуру, нужно усиленно заниматься в тренажерном зале и ускорять обмен веществ с помощью правильно подобранных продуктов питания. В большинстве своем юзеры мечтают получить отличный результат, не прилагая усилий, а так происходит только в сказке. На супругу Джигана подписаны 6,4 млн человек. Абсолютным лидером по этом показателю стала Ольга Бузова, у которой более 12 млн поклонников в Instagram.