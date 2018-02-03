Стартовал новый сезон шоу «Голос. Дети»

Пятый сезон рейтингового музыкального шоу начали транслировать вчера, 2 февраля, на Первом канале. Наставники будущих юных участников появились на сцене невероятно успешно, превратив запуск проекта в яркое представление.

Пойда Анна

Судейский состав программы «Голос. Дети», которая представляет собой адаптацию голландского шоу с одноименным названием «The Voice», претерпел многие изменения, поскольку в нем в свое время присутствовали такие звезды российской эстрады как Дима Билан, Леонид Агутин и Нюша. Однако в пятом сезоне к зрителям вернулись долгожданные исполнители Валерий Меладзе и Пелагея, но их также ждал сюрприз в лице рэпера Басты.В свою очередь, Баста ранее уже сидел в составе жюри «Голоса», но только во взрослой версии, но в этот раз ему предстоит иметь дело с детьми. Пелагея спустилась на сцену с неба с помощью шариков, словно чудесная Мэри Попинс, Валерий Меладзе вылез из волшебного кубка, а Баста прибыл на квадроцикле.