Гоша Куценко заявил о своем сходстве с цесаревичем Алексеем Романовым

Звезда российского кинематографа Гоша Куценко опубликовал на своей страничке в Instagram фотоколлаж. На одном из фрагментов его детское фото, а на остальных юный наследник последнего царя Николая II цесаревич Алексей. Актер уверяет поклонников, что в детстве мог бы сыграть цесаревича, а фотоснимки демонстрирует в качестве подтверждения сходства с потомком царских кровей.

Поклонники после тщательной независимой экспертизы пришли к выводу, что их кумир прав. «Копия, одно лицо» - заявили они. А некоторые предположили, что Гоша и есть потерянный наследник, чудом спасшийся от расстрела. Остальные заявили, что Куценко скорее бы подошла роль Вождя Краснокожих из одноименной новеллы О'Генри, так как взгляд у юного актера слишком скромный, что свидетельствует об озорстве и гибкости ума.

Дарья Светозарова

Меньше чем за сутки коллаж оценили более семи тысяч подписчиков. Больше ста человек поделились с актером своим мнением.