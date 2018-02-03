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| | Гоша Куценко заявил о своем сходстве с цесаревичем Алексеем Романовым

Гоша Куценко заявил о своем сходстве с цесаревичем Алексеем Романовым

Сегодня, 13:41
Звезда российского кинематографа Гоша Куценко опубликовал на своей страничке в Instagram фотоколлаж. На одном из фрагментов его детское фото, а на остальных юный наследник последнего царя Николая II цесаревич Алексей. Актер уверяет поклонников, что в детстве мог бы сыграть цесаревича, а фотоснимки демонстрирует в качестве подтверждения сходства с потомком царских кровей.

Гоша Куценко заявил о своем сходстве с цесаревичем Алексеем Романовым

 

Поклонники после тщательной независимой экспертизы пришли к выводу, что их кумир прав. «Копия, одно лицо» - заявили они. А некоторые предположили, что Гоша и есть потерянный наследник, чудом спасшийся от расстрела. Остальные заявили, что Куценко скорее бы подошла роль Вождя Краснокожих из одноименной новеллы О'Генри, так как взгляд у юного актера слишком скромный, что свидетельствует об озорстве и гибкости ума.

Гоша Куценко заявил о своем сходстве с цесаревичем Алексеем Романовым

 

Меньше чем за сутки коллаж оценили более семи тысяч подписчиков. Больше ста человек поделились с актером своим мнением.
Дарья Светозарова
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Комментарии (1):

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Ах Гоша Гоша! Скромности кот наплакал, а глупости на миллион!!
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написал: Гость Александр
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