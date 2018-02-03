Диана Шурыгина рассказала о предательстве Андрея Малахова, защищающего насильника

«Сначала он делает реалити обо мне и моей семье, делает рекламу клиники, а потом берёт интервью у Семёнова, забывает про съёмки, не выкладывает отснятый материал, а спустя полгода, когда подворачивается шанс, он использует рекламу (которую он придумал САМ) тем самым подставляя нас всех», - написала на своей странице в Instagram Диана Шурыгина.
Она также акцентировала внимание на том, что Андрей Малахов в своих передачах стал выставлять обвинённого в изнасиловании Сергея Семёнова «просто ангелочком». «Вырезает все самое нужное из программы и делает себя и Семёнова просто ангелочками», - дополнила Шурыгина.
Фанаты массово поддерживают мнение 18-летней девушки из Ульяновска, которая в ночь с 31 марта на 1 апреля 2016 года стала жертвой изнасилования. Андрей Малахов в свою очередь устроил уже несколько встреч с Сергеем Семёновым. После выпуска «Прямого эфира» от 1 февраля 2018 года отец Дианы Шурыгиной стал критиковать Малахова и обвинил его в монтаже интервью, в котором убрали ключевые высказывания, доказывающие виновность сестры Сергея – Екатерины Семёновой.
В фан-группах Дианы Шурыгиной стали регулярно критиковать Малахова за то, что поздно показал видеофрагменты, записанные летом 2017 года для личного блога телеведущего. «Шуры-муры» просуществовали недолго и в них так и не было рассказано, что Шурыгина хочет восстановить девственность. Сам же Андрей Малахов после выхода интервью с Семёновым так и не стал комментировать обвинения со стороны семьи изнасилованной Дианы Шурыгиной. А вот защитники Семёнова опубликовали доказательства, подтверждающие секс Шурыгиной за деньги.
«Ничего я в принципе не ждала, но я думала, что все добро, которое он делает нам от чистого сердца, а оказывается, это все просто хайп и продвижение своих программ», - подытожила Шурыгина всю деятельность Малахова, которая якобы была лишь ради хайпа.