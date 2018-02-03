Диана Шурыгина рассказала о предательстве Андрея Малахова, защищающего насильника

Скандально известная изнасилованная Диана Шурыгина раскритиковала деятельность Андрея Малахова из-за поддержки обвинённого в изнасиловании Сергея Семёнова и назвала его «лжецом». Так она отреагировала на то, что во время «Прямого эфира» от 1 февраля на телеканале «Россия 1» были вырезаны фрагменты с участием Алексея Шурыгина, являющегося отцом Дианы Шурыгиной.

«Сначала он делает реалити обо мне и моей семье, делает рекламу клиники, а потом берёт интервью у Семёнова, забывает про съёмки, не выкладывает отснятый материал, а спустя полгода, когда подворачивается шанс, он использует рекламу (которую он придумал САМ) тем самым подставляя нас всех», - написала на своей странице в Instagram Диана Шурыгина.

Она также акцентировала внимание на том, что Андрей Малахов в своих передачах стал выставлять обвинённого в изнасиловании Сергея Семёнова «просто ангелочком»., - дополнила Шурыгина.Фанаты массово поддерживают мнение 18-летней девушки из Ульяновска, которая в ночь с 31 марта на 1 апреля 2016 года стала жертвой изнасилования. Андрей Малахов в свою очередь устроил уже несколько встреч с Сергеем Семёновым. После выпуска «Прямого эфира» от 1 февраля 2018 года отец Дианы Шурыгиной стал критиковать Малахова и обвинил его в монтаже интервью, в котором убрали ключевые высказывания, доказывающие виновность сестры Сергея – Екатерины Семёновой.

Вещий Олег