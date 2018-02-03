Из-за сильных болей Леди Гага отменила 10 выступлений

В рамках своего турне, посвящённого выходу нового альбома популярной певицы Леди Гага под названием «Joanne», артистка должна была посетить ряд стран, однако, предстоящие 10 выступлений поп-дивы не состоятся из-за состояния её здоровья.

Александр Вест

В сети микроблогов Twitter с официального аккаунта Леди Гага, а также Live Nation была опубликована информация о том, что в связи с ухудшением состояния здоровья певицы, её запланированные 10 выступлений, которые должны были состояться в ряде стран Европы, отменяются. Сама певица выразила своим многочисленным фанатам сожаление, заявив, что ей очень жаль, что она не сможет порадовать своих фанатов из Европы, так как очень надеялась на это.До принятия такого решения Леди Гага советовалась с многочисленными медицинскими специалистами, которые посоветовали ей не рисковать ухудшением состояния её здоровья, так как боли, которые испытывает певица уже сейчас, носят весьма серьёзный характер.