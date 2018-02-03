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| | Зрителей «Дома-2» выводит из себя хамское поведение Бородиной

Зрителей «Дома-2» выводит из себя хамское поведение Бородиной

Сегодня, 12:30
Ведущая телешоу «Дом-2» Ксения Бородина перестала нравиться зрителям, так долго поддерживавшим ее. Оказалось, что все дело в «звездной болезни» Ксюши и ее хамском отношении к остальным участникам телестройки.

Зрителей «Дома-2» выводит из себя хамское поведение Бородиной

 

Бородина занята в реалити-шоу с 2004 года, и за это время ей удалось упрочить свое положение настолько, что теперь может ощущать себя практически неуязвимой. После этого поползли не слишком приятные для теледивы слухи о том, что она пользуется своими связями для выживания участников, попавших к ней в опалу. Зрители были откровенно разочарованы поведением Ксюши, которое становилось все более похожим на откровенную грубость и хамство.

К примеру, Бородина позволяла себе лишнее во время пребывания на Сейшелах в качестве ведущей. Она буквально третировала островитянина Саймона Морданшина, вмешиваясь в его отношения с Ритой Овсянниковой и Еленой Хроминой. Терзаясь простым женским любопытством, Бородина превышала свои полномочия, пытаясь выведать истинные чувства загорелого красавца к этим девушкам. Поклонники телестройки советуют Ксении обращаться с участниками более лояльно. Аналогичные претензии фанаты предъявили Ольге Орловой. По их мнению, бывшая участница «Блестящих» использует авторитарный стиль поведения, взаимодействуя с «домоседами».
Дарья Светозарова
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