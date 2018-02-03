Иосиф Пригожин подчеркнул уровень интеллекта Ольги Бузовой

Нередко поклонники Ольги Бузовой высказываются по поводу глупых выходок своей любимицы, которая обладает явным талантом, однако, при этом всё же умудряется изредка падать в грязь лицом перед широкой общественностью. Иосиф Пригожин заявил о том, что скорее всего, Ольга сама делает вид глупой девушки, вызывая тем самым волны обсуждений её личности, что лишь увеличивает градус её популярности. Продюсер заметил, что Бузова в таком случае является довольно интеллектуально развитой личностью, которая продумывает всё на несколько шагов вперёд.
Также продюсер напомнил, что Бузова знает несколько иностранных языков, а также может похвастаться наличием двух высших образований, что несомненно говорит в пользу её интеллектуального развития.