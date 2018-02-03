Иосиф Пригожин подчеркнул уровень интеллекта Ольги Бузовой

Известный российский продюсер, а также супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин высказался по поводу интеллекта популярной телеведущей Ольги Бузовой, подчеркнув, что она является весьма умной девушкой.

Александр Вест

Нередко поклонники Ольги Бузовой высказываются по поводу глупых выходок своей любимицы, которая обладает явным талантом, однако, при этом всё же умудряется изредка падать в грязь лицом перед широкой общественностью. Иосиф Пригожин заявил о том, что скорее всего, Ольга сама делает вид глупой девушки, вызывая тем самым волны обсуждений её личности, что лишь увеличивает градус её популярности. Продюсер заметил, что Бузова в таком случае является довольно интеллектуально развитой личностью, которая продумывает всё на несколько шагов вперёд.Также продюсер напомнил, что Бузова знает несколько иностранных языков, а также может похвастаться наличием двух высших образований, что несомненно говорит в пользу её интеллектуального развития.