НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Мнения

НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Затмения интересны не только землянам.

Учёные обнаружили на Титане признаки жизни: Что скрывает спутник Сатурна?

От Редактора

Учёные обнаружили на Титане признаки жизни: Что скрывает спутник Сатурна?

Учёные уверены в обитаемости Титана.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | Иосиф Пригожин подчеркнул уровень интеллекта Ольги Бузовой

Иосиф Пригожин подчеркнул уровень интеллекта Ольги Бузовой

Сегодня, 12:12
Известный российский продюсер, а также супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин высказался по поводу интеллекта популярной телеведущей Ольги Бузовой, подчеркнув, что она является весьма умной девушкой.

Иосиф Пригожин подчеркнул уровень интеллекта Ольги Бузовой

 

Нередко поклонники Ольги Бузовой высказываются по поводу глупых выходок своей любимицы, которая обладает явным талантом, однако, при этом всё же умудряется изредка падать в грязь лицом перед широкой общественностью. Иосиф Пригожин заявил о том, что скорее всего, Ольга сама делает вид глупой девушки, вызывая тем самым волны обсуждений её личности, что лишь увеличивает градус её популярности. Продюсер заметил, что Бузова в таком случае является довольно интеллектуально развитой личностью, которая продумывает всё на несколько шагов вперёд.

Также продюсер напомнил, что Бузова знает несколько иностранных языков, а также может похвастаться наличием двух высших образований, что несомненно говорит в пользу её интеллектуального развития.
Александр Вест
Новости по теме
Иосиф Пригожин жалуется на причуды Валерии
Иосиф Пригожин жалуется на причуды Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал Ивану Урганту о странных запросах его жены Валерии.

Иосиф Пригожин поделился секретом популярности Ольги Бузовой‍
Иосиф Пригожин поделился секретом популярности Ольги Бузовой‍

С прессой пообщался супруг певицы Валерии и знаменитый продюсер Иосиф Пригожин, который объяснил, в чем же секрет столь неожиданного успеха Ольги Бузовой, как

Иосиф Пригожин: Дам миллион долларов, если докажете вину Валерии
Иосиф Пригожин: Дам миллион долларов, если докажете вину Валерии

Знаменитый отечественный продюсер и супруг исполнительницы Валерии Иосиф Пригожин заявил, что если кто-либо докажет вину его любимой, тому он даст миллион

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости