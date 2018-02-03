Тимати и Макса Фадеев объявили о сотрудничестве в рамках нового проекта

Известный российский продюсер Макс Фадеев объединился с не менее популярным рэп-исполнителем Тимати в рамках нового современного проекта под названием «Песни», который будет выходить в эфир телевизионного канала ТНТ.

Александр Вест

Презентация проекта «Песни» состоялась в Москве в начале февраля нынешнего года. На презентации побывали такие известные личности российского шоу-бизнеса как: Юлия Савичева, Олег Майями, Леля Баранова, Яна Студилина, Natan, Дмитрий Шаракоис, Надежда Сысоева, Надежда Ангарская и многие другие. Мероприятие транслировалось в прямом эфире в множестве популярных социальных сетей, а в качестве его ведущих выступили Арсений Попов, а также Антон Шастун, известные широкой общественности своим участием в телевизионном шоу «Импровизация».Тимати совместно с Максом Фадеевым займутся отбором наиболее самобытных и талантливых исполнителей, которые должны стать новыми звёздами шоу-бизнеса в России. В рамках проекта зрители будут наблюдать за творческим развитием отобранных участников.