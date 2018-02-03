Стареющий Максим Галкин показал фото из молодости

Известный 41-летний пародист Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, на которой он запечатлен в юности. По мнению поклонников, артист со времен молодости практически не изменился.

Домбровский Сергей

Пользователи начали активно комментировать снимок звезды. Максим Галкин подписал фотографию словами: «Прошлый век». Фанаты считают юмориста необычайно красивым и обаятельным человеком. Некоторые сравнили пародиста с великим русским поэтом Александром Пушкиным, заметив схожесть этих людей. Один из подписчиков посетовал на то, что молодость проходит очень быстро, не успеешь оглянуться, а в волосах седина.Большинство юзеров сошлись во мнении о том, что Максим Галкин прекрасно выглядит для своего возраста. Ранее артист рассказывал о нелюбви к различным диетам. Юморист может устроить разгрузочные дни, но делает это прислушиваясь к собственному организму, а не к советам экспертов по питанию, коих считает профанами.