Елена Темникова поразила фанатов своей фигурой

Известная российская певица Елена Темникова порадовала своих подписчиков в Instagram, опубликовав очередной фотоотчёт с её отдыха. В этот раз фанаты поразились фигуре певицы, которая удивила полнейшим отсутствием лишнего веса.

В официальном Instagram-аккаунте Темниковой нередко появляются фотографии с её отдыха, а на этот раз певица решила поделиться снимком, на котором она запечатлена у зеркала, демонстрируя свою идеальную фигуру. Подписчики российской красавицы были в недоумении, увидев, что фигура Темниковой абсолютно лишена каких-либо изъянов. Под каждым фото Елены возникают негативные комментарии её хейтеров, однако, в этот раз даже они признали совершенство тела певицы.

Александр Вест

В комментариях многочисленные подписчики знаменитости стали интересоваться секретами красоты 32-летней певицы, а также стали спрашивать, какой диеты она придерживается, чтобы сохранять подобные формы. Заметим, певица оставила подобные вопросы без внимания, не посчитав нужным делиться секретами своего успеха.