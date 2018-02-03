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| | Елена Темникова поразила фанатов своей фигурой

Елена Темникова поразила фанатов своей фигурой

Сегодня, 11:14
Известная российская певица Елена Темникова порадовала своих подписчиков в Instagram, опубликовав очередной фотоотчёт с её отдыха. В этот раз фанаты поразились фигуре певицы, которая удивила полнейшим отсутствием лишнего веса.

 

Елена Темникова поразила фанатов своей фигурой

 

В официальном Instagram-аккаунте Темниковой нередко появляются фотографии с её отдыха, а на этот раз певица решила поделиться снимком, на котором она запечатлена у зеркала, демонстрируя свою идеальную фигуру. Подписчики российской красавицы были в недоумении, увидев, что фигура Темниковой абсолютно лишена каких-либо изъянов. Под каждым фото Елены возникают негативные комментарии её хейтеров, однако, в этот раз даже они признали совершенство тела певицы.

 

В комментариях многочисленные подписчики знаменитости стали интересоваться секретами красоты 32-летней певицы, а также стали спрашивать, какой диеты она придерживается, чтобы сохранять подобные формы. Заметим, певица оставила подобные вопросы без внимания, не посчитав нужным делиться секретами своего успеха.
Александр Вест
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