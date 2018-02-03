Ксения Бородина и Курбан Омаров поздравили сына с днём рождения

Известная российская телеведущая Ксения Бородина вместе со всей своей семьёй отправилась на двухнедельный отпуск на Сейшельские острова. Не успев вернуться домой к дню рождения сына супруга Ксении Омара, Бородина разместила сердечные поздравления мальчика в соцсетях.

В официальном Instagram-аккаунте Бородиной появилась фотография, на которой запечатлён Омар, сын супруга Ксении Курбана Омарова, который недавно отпраздновал свой десятый день рождения. В опубликованном сообщении телеведущая заметила, что в её семье действительно растёт настоящий мужчина, являющийся защитником. Бородина пожелала Омару успеха в его увлечении спортом, ведь мальчик, по её мнению, уже достиг выдающихся результатов, которые лишь улучшатся с течением времени.

Александр Вест

Также Ксения добавила, что с нетерпением ждёт момента, когда сама вживую сможет обнять и поздравить Омара с юбилеем, а также устроить для мальчика незабываемую вечернику, на которой он повеселится со всей семьёй. Бородина напомнила, что обе его сестрёнки очень ждут возвращения домой, чтобы увидеться с ним.