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| | Фанаты назвали старой Леру Кудрявцеву из-за причёски

Фанаты назвали старой Леру Кудрявцеву из-за причёски

Сегодня, 09:37
Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева поразила своих поклонников, сменив причёску, которая оказалась не очень удачной, как утверждают её подписчики. Поклонники шоу «Секрет на миллион» заявили, что с новым имиджем Лера выглядит довольно постаревшей.

Фанаты назвали старой Леру Кудрявцеву из-за причёски

 

Множество негативных отзывов получила Лера Кудрявцева после очередного выпуска телевизионного шоу под названием «Секрет на миллион». Поклонники знаменитости заметили, что смена имиджа довольно негативно сказалась на её внешнем виде. Фанаты заявили, что с предыдущей версией причёски телеведущая выглядела бодро и свежо, а нынешний вариант укладки не сильно подходит к её лицу. Подписчики Кудрявцевой заявили, что с прямыми волосами девушка имела более молодой вид.

 

Однако, некоторые пользователи также высказались в пользу новой причёски, заметив, что с прямыми волосами Лера выглядела, как кукла. Отметим, что фото, на которой Кудрявцева предстала с новой причёской, всё же обзавелось более чем 57 тысячами лайков в Instagram.
Александр Вест
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