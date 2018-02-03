Фанаты назвали старой Леру Кудрявцеву из-за причёски

Множество негативных отзывов получила Лера Кудрявцева после очередного выпуска телевизионного шоу под названием «Секрет на миллион». Поклонники знаменитости заметили, что смена имиджа довольно негативно сказалась на её внешнем виде. Фанаты заявили, что с предыдущей версией причёски телеведущая выглядела бодро и свежо, а нынешний вариант укладки не сильно подходит к её лицу. Подписчики Кудрявцевой заявили, что с прямыми волосами девушка имела более молодой вид.
Однако, некоторые пользователи также высказались в пользу новой причёски, заметив, что с прямыми волосами Лера выглядела, как кукла. Отметим, что фото, на которой Кудрявцева предстала с новой причёской, всё же обзавелось более чем 57 тысячами лайков в Instagram.